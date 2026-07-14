POMMERSFELDEN, LKR. BAMBERG. Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in die Lagerhalle eines Spielwarenhändlers im Ortsteil Limbach ein und entwendeten Waren im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle im Gewerbegebiet Limbach. Hierzu schnitten sie ein etwa einen Quadratmeter großes Loch in die Blechfassade und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher den Lager- und Bürobereich. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie es gezielt auf Spielekarten abgesehen und entwendeten diese im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe. Die Beute transportierten sie vermutlich mit einem Fahrzeug ab.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum im Bereich des Gewerbegebiets Limbach, der Staatsstraße 2263 oder des dortigen Feldwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.