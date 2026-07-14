GDE. WEIHMICHL, LKR. LANDSHUT. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sind am Montag, 13.07.2026, zu einem schweren Unfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb alarmiert worden.

Gegen 16.30 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle (ILS) ein schwerer Unfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Gemeindegebiet mitgeteilt. Mehrere Strohballen gerieten nach derzeitigem Ermittlungsstand beim Lösen eines Spanngurtes ins Rollen und fielen vom Hänger, der in leichter Schräglage stand, auf den 69-Jährigen. Der Mann, der kurze Zeit später von Angehörigen gefunden wurde, erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Fremdbeteiligung kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Die Kripo Landshut ermittelt unter Einbindung der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zu den Hintergründen des Unfalls.

Veröffentlicht: 14.07.2026, 10.00 Uhr