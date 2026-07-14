FLOSSENBÜRG, HOHENTHAN, WAIDHAUS, LKRS. NEUSTADT A.D. WALDNAAB & TIRSCHENREUTH. In den vergangenen Tagen gab es mehrere Einbrüche in Flossenbürg und Umgebung. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.

In Flossenbürg kam es im Zeitraum vom 11.07.2026, 17:30 Uhr, bis zum 12.07.2026, 08:45 Uhr, in der Silberhüttenstraße zu zwei Einbrüchen. Zunächst drang ein bislang unbekannter Täter in ein Café ein, indem er gewaltsam ein Fenster aufhebelte. Der Täter entwendete einen an der Wand verankerten Tresor mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich, sowie Bargeld aus mehreren Geldbehältnissen. Im selben Zeitraum wurde ein angrenzender Gebäudeteil angegangen, jedoch keine Wertgegenstände entwendet.

Ebenfalls in der Silberhüttenstraße ereignete sich zwischen dem 11.07.2026, 13:30 Uhr, und dem 13.07.2026, 05:50 Uhr, ein Einbruch in einen Verbrauchermarkt. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendete einen am Boden verankerten Tresor sowie eine Sackkarre, mit der der Tresor vermutlich abtransportiert wurde. Der Beuteschaden umfasst Bargeld, einen Laptop und Briefmarken. Zudem wurden mehrere Geldbehältnisse im Verbrauchermarkt angegangen und eine geringe Menge an Münzgeld entwendet.

Ein weiterer Einbruch wurde in einem Unternehmen in der Silberhüttenstraße in Flossenbürg gemeldet. Im Zeitraum vom 11.07.2026, 12:00 Uhr, bis zum 13.07.2026, 07:45 Uhr, verschaffte sich ein Täter über ein Fenster im ersten Obergeschoss gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dabei wurden mehrere Geldkassetten geöffnet und Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich entwendet.

In Hohenthan, im Gemeindegebiet von Bärnau, kam es im Zeitraum vom 11.07.2026, 07:10 Uhr bis 08:15 Uhr, zu einem Einbruch in ein Büro in der Straße Im Pfarrgarten. Der Täter verschaffte sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlte Schränke sowie Schubladen. Es wurde Bargeld aus einem unversperrten Geldbehältnis entwendet.

Zuletzt kam es in Waidhaus in der Frankenreuther Straße zwischen dem 12.07.2026, 20:00 Uhr, und dem 13.07.2026, 07:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Bürogebäude eines Freibads. Die Täter gelangten über einen Zaun und ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude. Nach dem Aufbrechen eines Schrankes und eines kleineren Tresors gelang es den Tätern, einen großen Standtresor gewaltsam zu öffnen. Aus dem Tresor wurde Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich entwendet. Um Spuren zu verwischen, sprühten die Täter einen Pulverfeuerlöscher in die Räumlichkeiten, was einen erheblichen Sachschaden verursachte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob die Taten im Zusammenhang stehen. Die Polizei bittet um Mithilfe: Haben Sie in den genannten Zeiträumen in den Bereichen Flossenbürg, Hohenthan oder Waidhaus verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Fahrzeuge gesehen? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222.

Veröffentlicht am 14.07.2026 um 08:22 Uhr