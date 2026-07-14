TRAUNSTEIN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 12. Juli 2026, kam es in einer Spielhalle am Bahnhofplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei türkischen Staatsangehörigen. Beide Männer wurden anschließend in Krankenhäuser verbracht, wobei bei dem 31-Jährigen schwere Verletzungen festgestellt wurden. Gegen den 26-jährigen Beschuldigten wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt, er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die ermittelnde Kriminalpolizei Traunstein bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 12. Juli 2026, gegen 0.30 Uhr, waren zwei Männer in einer Spielhalle am Bahnhofplatz in Traunstein heftig in Streit geraten. Der 26-jährige Beschuldigte soll dabei seinen Kontrahenten, einen 31-Jährigen, nach wechselseitigen Schlägen mit Flaschen insbesondere mit einem Klappmesser bewusst in den oberen Rücken gestochen und dadurch schwer verletzt haben. Es besteht der dringende Verdacht, dass dieses Verhalten des Beschuldigten geeignet war, lebensgefährliche Verletzungen zu verursachen, und er den tatsächlichen Eintritt derartiger Verletzungen und auch den Tod des 31-Jährigen zumindest billigend in Kauf nahm.

Der Beschuldigte soll durch den 31-Jährigen auch verletzt worden sein und insbesondere Hautdefekte erlitten haben.

Beim Eintreffen der Polizeistreife versuchte der Beschuldigte zunächst zu flüchten, konnte jedoch umgehend angehalten und festgenommen werden. Die beiden verletzten türkischen Staatsangehörigen wurden durch den alarmierten Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der 31-Jährige noch in der Nacht operiert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befindet er sich jedoch mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Traunstein hat, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Sachbearbeitung in dem Fall übernommen. Um den Tathergang lückenlos aufklären zu können, bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer konnte einen Streit bzw. eine körperliche Auseinandersetzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 12. Juli 2026, gegen 0.30 Uhr oder früher, in der Spielhalle am Bahnhofplatz in Traunstein beobachten?



Wer konnte vor der Spielhalle in besagter Nacht eine Auseinandersetzung beobachten?



Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle erbeten.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft wurde der 26-jährige Tatverdächtige aufgrund des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung am Montag (13. Juli 2026) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Traunstein vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, den er auch in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.