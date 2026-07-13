KAUFBEUREN. Am Montag, den 13.07.2026, während des großen Festumzugs in Kaufbeuren, kippte eine Kutsche, welche neben den zwei Kutschenführern zusätzlich mit insgesamt drei Kindern besetzt war, zur Seite um. Hierbei wurden nach derzeitigem Stand zwei Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren glücklicherweise lediglich leicht verletzt. Nach ersten Aussagen von Zeugen vor Ort haben die Pferde gescheut wodurch die Kutsche seitlich umkippte. Ob dies in Zusammenhang mit zwei zeitgleich auf ihren E-Scooter vorbeifahrenden Jugendlichen steht, bedarf noch der Abklärung. An der Kutsche selbst entstand geringer Sachschaden. (PI Kaufbeuren)