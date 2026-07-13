13.07.2026, Polizeipräsidium Unterfranken
WÜRZBURG. Die Vermisstenfahndung nach einem 7-Jährigen wird hiermit widerrufen. Der Junge konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten angetroffen werden und befindet sich wieder in seiner Wohngruppe.
WÜRZBURG. Seit Montagnachmittag wird ein 7-Jähriger aus seiner Wohngruppe vermisst. Die Polizei Würzburg sucht zur Stunde und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der 7-Jährige hat gegen 13:20 Uhr seine Wohngruppe in der Lindleinstraße verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Junge nicht ortskundig in Würzburg. Die Würzburger Polizei sucht aktuell nach dem Vermissten.
Er wird wie folgt beschrieben:
- 125 cm groß
- Braune Haare
- Bekleidet mit schwarz-weiß-gestreiftem T-Shirt und beiger kurzer Jeanshose
Hinweise nimmt die Polizei unter 0931/457-2230 entgegen.