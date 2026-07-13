WÜRZBURG. Seit Montagnachmittag wird ein 7-Jähriger aus seiner Wohngruppe vermisst. Die Polizei Würzburg sucht zur Stunde und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 7-Jährige hat gegen 13:20 Uhr seine Wohngruppe in der Lindleinstraße verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Junge nicht ortskundig in Würzburg. Die Würzburger Polizei sucht aktuell nach dem Vermissten.

Er wird wie folgt beschrieben:

125 cm groß

Braune Haare

Bekleidet mit schwarz-weiß-gestreiftem T-Shirt und beiger kurzer Jeanshose

Hinweise nimmt die Polizei unter 0931/457-2230 entgegen.