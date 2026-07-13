Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Haunstetten - Am Sonntag (12.07.2026) kam es in der Straße Unterer Talweg zu einer Körperverletzung. Ein 29-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 01.30 Uhr kam es in einer Bar zu einer Streitigkeit, die sich im weiteren Verlauf auf den Gehweg vor dem Gebäude verlagerte. Hier trat ein bislang unbekannter Täter auf einen 29-Jährigen ein, der daraufhin zu Boden stürzte und sich im Gesicht verletzte.
Der unbekannte Täter flüchtete anschließend in einem Pkw.
Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca.175 cm groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, Bart, laut Geschädigtem handelt es sich um einen Mann bulgarischer Herkunft.
Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.
Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Mann und bittet Zeugen um Hinweise unter der Tel. 0821/323-2710.
Der Geschädigte hat die bulgarische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt - Am Sonntag (12.07.2026) kam es zu einer Nötigung im Bereich des Königsplatzes, bei der zwei Geschädigte durch zwei unbekannte Täter angesprochen und bedroht wurden.
Gegen 02.30 Uhr saßen die beiden Geschädigten auf einer Bank im Bereich der Haltestellen. Hier wurden sie durch zwei unbekannte Täter angesprochen und nach Geld gefragt. Als die beiden 19-jährigen Geschädigten verneinten, forderten die Unbekannten die beiden auf, ihre Geldbeutel vorzuzeigen und drohten ihnen mit Schlägen. Auch das verneinten die Geschädigten. Daraufhin verließen die beiden unbekannten Täter die Örtlichkeit in Richtung Katherinengasse.
Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.
Die beiden unbekannten Männer wurden wie folgt beschrieben:
ca. 20 Jahre, ca. 180 cm, kurze dunkle Haare, helle Jeans, schwarzes Kompressionsshirt,
Schnauzer und Ziegenbart, südländischer Phänotypus
männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180 cm, kurze dunkle
Haare, helle Jeans, graues Shirt, silberne Halskette, Schnauzer und Ziegenbart, südländischer Phänotypus
Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt nun wegen Nötigung gegen die beiden Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2110.
Die beiden Geschädigten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.
Lechhausen – Am Samstag (11.07.2026) kam es im Bereich der Linke Brandstraße Ecke Kantstraße zu einem Trickdiebstahl, bei dem einer 62-jährigen Geschädigten eine Goldkette entwendet wurde.
Gegen 20.00 Uhr hielt ein Pkw, der mit drei Personen besetzt war, neben der Geschädigten. Zwei weibliche Personen stiegen aus dem Fahrzeug und fragten nach dem Weg.
Hierbei kamen die beiden bislang unbekannten Frauen auf die Geschädigte zu, hielten diese fest und eine gab ihr einen 5-Euro-Schein und küsste ihre Hand.
Dabei zogen sie der Geschädigten die goldene Halskette über den Kopf.
Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.
Im Anschluss flüchteten die drei Personen in ihrem Pkw.
Die drei unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:
1. Person: weiblich, ca. 60 Jahre alt, ca. 155 cm groß, kräftige Statur, südländisches Erscheinungsbild, sie trug einen langen schwarz-weißen Rock mit Blumenmuster, ein weißes T-Shirt und viele Armreife an einem Arm.
2. Person: weiblich, ca. 50 Jahre alt, ca. 150 cm groß, kräftige Statur, südländisches Erscheinungsbild, sie trug eine weite Hose oder einen Rock mit Muster und ein grünes oder graues Oberteil. Sie hatte schulterlange, offene Haare.
3. Person: männlich, ca. 60 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, er trug ein olivgrünes Oberteil und 5-10 cm lange, nach hinten gegelte Haare.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Tel. 0821/323-3821 zu melden.
Die Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Lechhausen - Am Samstag (11.07.2026) kam es am Lechufer Nähe Radetzkystraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der mehrere Personen durch Pfefferspray verletzt wurden.
Gegen 19.45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 19-Jährigen und einer 21-Jährigen, wobei die 19-Jährige auf die 21-Jährige einschlug. Eine 29-Jährige kam dazu und ging wiederum auf die 19-Jährige los.
Letztlich mischte sich ein 19-Jähriger noch aggressiv in die Streitigkeit ein. Hierbei zog er ein Pfefferspray, das ihm von einem bislang unbekannten Täter weggenommen und gegen ihn selbst gerichtet wurde. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend.
Der 19-Jährige wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt, verweigerte aber eine Untersuchung durch den Rettungsdienst und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Er erhielt einen Platzverweis.
Die drei Frauen wurden durch ihre körperliche Auseinandersetzung leicht verletzt.
Die 29-Jährige war in Begleitung ihrer Kinder (4 und 9 Jahre alt). Aufgrund ihrer Alkoholisierung mit mehr als zwei Promille, wurden die beiden Kinder in Obhut des Jugendamtes übergeben.
Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und weiterer Delikte gegen die Personen.
Die 19-Jährige hat die deutsche und brasilianische Staatsangehörigkeit.
Die 21-Jährige hat die deutsche und dominikanische und die 29-Jährige hat die dominikanische Staatsangehörigkeit.
Der 19-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt - Am Samstag (11.07.2026) zwischen 01.00 Uhr und 15.00 Uhr wurde ein Fahrrad aus einem Hinterhof in der Seitzstraße entwendet.
Der Geschädigte versperrte sein Fahrrad an einem Gitter im Hinterhof. Bei seiner Rückkehr stellte er das Fehlen des Mountainbikes fest. Über einen Airtag konnte er das Fahrrad unweit seiner Wohnadresse orten.
Ein unbekannter Täter hatte das Mountainbike mit einem fremden Schloss in einem Hinterhof der Manlichstraße abgesperrt.
Die hinzugerufene Polizei überprüfte die Rahmennummer und öffnete das fremde Fahrradschloss. Das Mountainbike wurde an den Geschädigten übergeben.
Die Polizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Täter wegen eines besonders schweren Falls eines Diebstahls eines Fahrrades.
Der Geschädigte hat die ukrainische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Freitag (10.07.2026) betätigte eine 63-Jährige mehrfach einen Haltestellennotrufknopf im Stadtgebiet.
Zwischen 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr betätigte die Frau den Notrufknopf an der Haltstelle mehrfach. Außerdem beleidigte die Frau die Polizeibeamten.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Missbrauchs von Notrufen und Beleidigung gegen die 63-Jährige.
Die Frau besitzt die österreichische Staatsangehörigkeit.
Die Polizei weist eindrücklich darauf hin, dass die Haltstellennotrufknöpfe nur bei Vorliegen eines Notfalls oder Unglücks betätigt werden dürfen. Zuwiderhandlungen können zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.
Innenstadt – Am Samstag (11.07.2026), gegen 01.15 Uhr, zeigten sich ein 34-jähriger und 36-jähriger Mann Am Perlachberg im Rahmen eines Einsatzes unkooperativ und aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.
Der 34-Jährige zeigte sich unkooperativ und wollte die Beamten filmen/fotografieren. Der 36-Jährige schlug gegen die Hand eines Polizeibeamten. Die Beamten fixierten den 36-Jährigen daraufhin.
Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab einen Wert von knapp 2 Promille.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.
Der 34-Jährige und der 36-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Samstag (11.07.2026) bedrohte ein 47-jähriger Mann mehrere Teilnehmer einer Versammlung am Königsplatz, leistete Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und verletzte einen Beamten.
Gegen 17.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamten den zuvor auffällig gewordenen 47-Jährigen erneut. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille. Da der 47-Jährige gegen gerichtliche Auflagen verstieß, verbrachten Polizeibeamte diesen fußläufig zur Dienststelle. Der 47-Jährige zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und beleidigte diese. Daraufhin fesselten die Beamten den 47-Jährigen. Der 47-Jährige verletzte einen Beamten mittels Kopfstoßes leicht und leistete zudem Widerstand. Bei dem 47-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutentnahme angeordnet. Nach Beendigung der Blutentnahme zeigte sich der 47-Jährige erneut äußerst aggressiv. Aufgrund Fremdgefährdung wurde der 47-Jährige in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Hierbei leistete er erneut Widerstand.
Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 47-Jährigen.
Der 47-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Lechhausen – Am Samstag (11.07.2026) kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti in der Euler-Chelpin-Straße.
Zwischen 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand an einem Mehrfamilienhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Polizeipräsidium Schwaben Nord – Am Freitag (10.07.2026) lud das Polizeipräsidium Schwaben Nord anlässlich aktueller Entwicklungen innerhalb des Präsidiums zur Medienrunde auf das Gelände der Jugendverkehrsschule in der Gabelsberger Straße ein.
Im Rahmen der Veranstaltung informierten unter anderem Herr Polizeivizepräsident Michael Riederer und Herr Polizeidirektor Thomas Hecht, Leiter der Arbeitsgruppe DEIG, interessierte Medienvertreter zum Thema Startschuss der Pilotierung des Distanz-Elektroimpulsgeräts (DEIG) für den polizeilichen Einzeldienst bei der PI Augsburg Mitte.
Seit 01.07.2026 pilotiert die PI Augsburg Mitte als eine von drei bayerischen Dienststellen den DEIG im Rahmen des täglichen Dienstes. Die Pilotierung dauert sechs Monate. Die gesammelten Erfahrungen bilden die Grundlage für die Entscheidung hinsichtlich der weiteren Verwendung für das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration.
Darüber hinaus informierte Herr Polizeioberrat Stefan Speer im Rahmen der Veranstaltung über die aktuelle Entwicklung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen.
Insbesondere die Schwerpunkte Geschwindigkeit, Ablenkung, Verkehrstüchtigkeit sowie die Gefahren des Radverkehrs und des Schulwegs sind immer wieder ursächlich für Verkehrsunfälle mit schweren oder tödlichen Folgen.
Das Polizeipräsidium Schwaben Nord verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 13 Unfälle mit tödlichem Ausgang. Der Großteil hiervon entfiel auf Zweiradfahrer. Aus diesem Grund informierte Polizeioberrat Speer zu Hintergründen, besondere Gefahren und erörterte die Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in diesem Bereich.
Abgerundet wurde die Veranstaltung durch praktische Stationen. Den Medienvertretern wurde unter anderem die Gelegenheit gegeben den DEIG selbst auszulösen. Darüber hinaus konnte die vorher theoretisch skizzierten Problemstellungen im Straßenverkehr anhand praktischer Stationen nachvollzogen werden.
Das Polizeipräsidium Schwaben Nord bedankt sich bei allen Mitwirkenden und Medienvertretern für die rege Teilnahme und das große Interesse an der Veranstaltung.
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