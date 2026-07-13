STARNBERG Bereits am vorvergangenen Sonntagabend (05.07.2026) kam es bei einem Starnberger Club an der Seepromenade zu einem Raub auf zwei Personen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die beiden männlichen Geschädigten verließen gegen 23:30 Uhr den Club und wurden kurz nach dem Ausgang von einer bisher nicht genau bekannten Anzahl von Personen zunächst verbal und schließlich körperlich angegangen. Im Laufe der sich entwickelnden Rangelei wurden den Geschädigten ihre Mobiltelefone sowie weitere Wertgegenstände geraubt.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem beschriebenen Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten, diese unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

Gäste des Clubs oder Passanten, die Übersichtsaufnahmen bzw. Fotos oder Videos im Bereich des Clubs gemacht haben, werden gebeten, diese bitte der Polizei umgehend über das Upload-Portal zur Verfügung zu stellen.

Das Portal ist unter folgendem Link erreichbar und/oder kann über diesen QR-Code erreicht werden: