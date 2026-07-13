KAUFERING. LANDKREIS LANDSBERG AM LECH. Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Epfenhausener Straße ein. Sie entwendeten ein Kuvert mit mehreren tausend Euro Bargeld und einen tragbaren Tresor samt Inhalt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die Einbrecher verschafften sich zunächst in der Zeit zwischen Freitag, 08:00 Uhr und dem gestrigen Sonntag, 12:00 Uhr durch Aufhebeln eines Erdgeschoßfensters Zutritt in das Haus. Bei ihrer Absuche nach Geld und Wertgegenständen fanden sie einen mit Geldscheinen gefüllten Briefumschlag im fünfstelligen Wert. Weiterhin entwendeten sie einen tragbaren Tresor samt Inhalt. Dieser konnte, nach offensichtlich gescheiterten Aufbruchversuchen, am gestrigen Abend in einem Waldstück nahe des Tatorts von einem Passanten ungeöffnet aufgefunden werden.

Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchdiebstahls führen könnten, werden unter der Telefonnummer 08141-612-0 entgegengenommen.