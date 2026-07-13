LICHTENFELS. Nach einem Vorfall auf dem Schützenfest am Freitagabend ermittelt die Kriminalpolizei Coburg. Die Beamten prüfen, ob ein mögliches strafbares Handeln im Zusammenhang mit den Verletzungen eines 21-Jährigen und dem Fehlen von Bargeld steht.

Der 21-jährige Mann kam nach dem Schützenfest zur Polizei und gab an, dass ihm mehrere hundert Euro Bargeld fehlen. Zudem wies er eine Kopfplatzwunde auf und hatte die Nacht zuvor in einem Krankenhaus verbracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich der Vorfall gegen 23.30 Uhr im Bereich des Fahrgeschäfts „Chaos Pendel“ ereignet haben. Die genauen Umstände sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.