Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hof und des Polizeipräsidiums Oberfranken

MÜNCHBERG, LKR. HOF. Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A9 haben Beamte der Verkehrspolizei Hof am Freitagnachmittag drei Männer festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth befinden sich die Tatverdächtigen inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 17.45 Uhr kontrollierte eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Hof an der Anschlussstelle Münchberg einen Opel mit polnischer Zulassung. Der SUV war mit drei polnischen Staatsangehörigen im Alter von 39 sowie zweimal 43 Jahren besetzt.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Crystal sowie Marihuana. Darüber hinaus stellten sie ein Bündel mutmaßliches Falschgeld und einen Schlagring sicher, der unter einer Fußmatte versteckt worden war.

Die Beamten nahmen die drei Männer vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurden sie am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen alle drei Untersuchungshaftbefehle.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, sich unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz sowie wegen Delikten im Zusammenhang mit Falschgeld strafbar gemacht zu haben.

Die weiteren Ermittlungen führen die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof.