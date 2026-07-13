REGENSBURG. Ein 32-jähriger Mann entzog sich am Donnerstagabend, 9. Juli 2026, einer Personenkontrolle am Dachauplatz. Im Zuge der anschließenden Absuche des Fluchtweges stellte die Polizei eine Papiertüte mit rund 50 Gramm Kokain sicher. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd ermittelt.

Gegen 21:10 Uhr wollten Einsatzkräfte der Polizei im Bereich Dachauplatz in Regensburg einen 32-jährigen tunesischen Staatsangehörigen einer Personenkontrolle unterziehen. Bei Erblicken der Polizeibeamten flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige wenig später im Bereich Am Königshof festgestellt werden. Eine Durchsuchung seiner Person führte zunächst zu keinem Auffinden von Betäubungsmitteln.

Bei der anschließenden Absuche der Fluchtstrecke entdeckten Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste Regensburg eine braune Papiertüte. Darin befand sich Kokain mit einem Gesamtgewicht von rund 50 Gramm.

Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg am Freitag, 10. Juli 2026, der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des illegalen Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge.