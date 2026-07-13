TRAUNSTEIN. Am frühen Samstagmorgen, 11. Juli 2026, soll einer jungen Frau am Bahnhofsplatz in Traunstein mittels eines Messers eine Schnittverletzung am Kinn zugefügt worden sein. Noch am selben Tag wurde ein 17-Jähriger als dringend tatverdächtig ermittelt und vorläufig festgenommen. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln jetzt Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gegen ihn.

Nachdem am frühen Samstagmorgen (11.07.2026) gegen 05.25 Uhr am Bahnhofsplatz in Traunstein eine junge Frau mit einer Verletzung im Kopfbereich gemeldet worden war, stellten die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen am Einsatzort fest, dass die Verletzung, eine circa zwei bis drei Zentimeter lange Schnittverletzung, mutmaßlich durch einen Dritten beigebracht wurde und leiteten eine Fahndung ein. Im Laufe des Tages gelang es, einen dringend tatverdächtigen 17-Jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus der Region zu ermitteln und vorläufig festzunehmen.

Die verletzte Deutsche (20) kam am Samstag zur Behandlung in ein Krankenhaus, konnte dieses zwischenzeitlich aber wieder verlassen.

Mit Unterstützung des Fachkommissariats für Spurensicherung übernahm das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Untersuchungen in dem Fall.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde der Tatverdächtige am gestrigen Sonntag (12.07.2026) dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Haftgrunds Fluchtgefahr. Er setzte den Haftbefehl jedoch unter Auflagen außer Vollzug.

Hintergründe, Motiv sowie Umstände der Tat sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hierzu bitten die Ermittler der Kriminalpolizei auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Personen die in dieser Sache am Samstag, 11. Juli, gegen 05.25 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 98730 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.