PETTENDORF, LKR. REGENSBURG. Unbekannte Täter sind am Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Adlersberg eingebrochen. Sie entwendeten einen Tresor mit Wertgegenständen, Bargeld, Schmuck sowie legal besessenen Waffen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstag, 11. Juli 2026, zwischen 16:15 Uhr und 17:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus im Pettendorfer Ortsteil Adlersberg. Während der Abwesenheit der Bewohner durchsuchten die unbekannten Täter das Anwesen und rissen einen fest verankerten Tresor gewaltsam aus seiner Halterung. Anschließend entwendeten sie den Tresor samt Inhalt. Darin befanden sich unter anderem Bargeld, Schmuck, weitere Wertgegenstände sowie mehrere Waffen, die sich im legalen Besitz der Geschädigten befanden. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher in bislang unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm noch am Tatort die Ermittlungen und führten eine umfangreiche Spurensicherung durch. Zur Aufklärung der Tat wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Gesucht werden Zeugen, die im Tatzeitraum sowie in den Tagen vor der Tat verdächtige Personen oder Aktivitäten im Bereich Adlersberg wahrgenommen haben. Besondere Aufmerksamkeit gilt Hinweisen auf Fahrzeuge, die für den Abtransport eines schweren Tresors geeignet sind – insbesondere Kleintransporter, Kastenwagen oder Fahrzeuge mit Anhänger. Von großem Interesse sind hierbei auch Fahrzeuge mit ortsfremden, überregionalen oder ausländischen Kennzeichen, die im Umfeld aufgefallen sind. Auch scheinbar nebensächliche Beobachtungen oder unübliche Fahrzeugbewegungen im Vorfeld der Tat können von entscheidender Bedeutung sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.