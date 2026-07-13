EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Samstagabend (11.07.2026) geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Lagerhalle in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 23:40 Uhr ging die Mitteilung über einen Brand im Bereich vor einer Lagerhalle ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brach das Feuer im Bereich vor der Halle gelagerter Altreifen aus. Durch die starke Hitze wurden eine Eingangstüre sowie ein Rolltor erheblich beschädigt. Darüber hinaus entstand auch im Inneren der Lagerhalle ein Brandschaden.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag beziffert.

Nach der Brandortbegehung durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau liegen derzeit keine Hinweise auf einen technischen Defekt vor. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Diese werden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut geführt.

Zeugenaufruf

Wer am Samstag zum genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bahnhofstraße, der Landshuter Straße sowie im Bereich des Bahnhofs in Eggenfelden gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Passau unter der Tel.: 0851/ 9511-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 13.07.2026, 12:33 Uhr