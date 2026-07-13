MITTENWALD, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am frühen Sonntagmorgen, 12. Juli 2026, wurde in Mittenwald ein verletzter Mann (44) gefunden und in eine Klinik gebracht. Dort wurde im Rahmen der Untersuchungen eine sehr schwerwiegende Wirbelsäulenverletzung diagnostiziert und die Polizei verständigt. Die Kriminalpolizei untersucht jetzt, wie sich der 44-Jährige die Verletzungen zuzog und bittet dabei um Zeugenhinweise.

Der 44-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen am Samstag (10.07.2026) Gast bei einer Feier in der Dammkarstraße in Mittenwald und wurde von Ersthelfern gegen 03.00 Uhr am frühen Sonntagmorgen im Umfeld leblos gefunden. Nachdem der äußerlich fast unverletzte Mann reanimiert werden musste, wurde er in die Unfallklinik nach Murnau gebracht. Dort wurde von den behandelnden Ärzten eine sehr schwerwiegende Wirbelsäulenverletzung festgestellt und die Polizei verständigt.

Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Untersuchungen in dem Fall. Derzeit ist unklar, wie sich der 44-jährige polnische Staatsangehörige, der in der Region wohnt, die Verletzungen zuzog. Sowohl ein Sturz- oder Unfallgeschehen, wie auch eine Einwirkung durch Dritte können nicht ausgeschlossen werden. Der 44-Jährige kann aufgrund seines Gesundheitszustandes derzeit nicht zur Sache befragt werden. Zur Klärung der Umstände bitten die Ermittler deshalb auch um Zeugenhinweise:

Wer kann der Kriminalpolizei sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Geschehnisse beitragen können?

Wem fiel im Bereich des Fundortes des Verletzten in der Dammkarstraße 43 bei der Wertstoffsammelstelle in Mittenwald der Mann (44) auf? War dieser alleine oder hielten sich weitere Personen dort auf?

Wer kann der Kriminalpolizei sonstige Hinweise in der Sache geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 6400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.