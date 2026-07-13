SCHWABACH. (646) In der Zeit von Donnerstagabend (09.07.2026), 23:00 Uhr, bis Freitagmorgen (10.07.2026), 09:30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil in der Wengleinstraße in Schwabach.

Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand geparkt. Bei dem entwendeten Wohnmobil handelt es sich um ein Fahrzeug des Herstellers FCA Italy, Typ T65 GQ F3, mit dem amtlichen Kennzeichen N-RT975. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 56.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wengleinstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc