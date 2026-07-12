LINDAU AM BODENSEE / ZECH. Am 12.07.2026 kam es in den frühen Morgenstunden im Lindauer Ortsteil Zech zu einem Brand in einer Tiefgarage. Bei dem Brand wurden insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt, Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Lindau, die mit ca. 60 Feuerwehrmännern im Einsatz war, konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Neben der Feuerwehr befanden sich außerdem Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und ein Fachberater des THW, der eine Überprüfung der Statik durchführte, im Einsatz. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen durchgeführt, die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizeistation Lindau. (KPI Memmingen/KDD)