BUCH. Am Sonntagmittag ereignete sich in der Gewerbestraße in Buch ein Brand einer Trafostation. Diese gehört zu einer großen Photovoltaikanlage-Anlage auf dem Dach zweier Lagerhallen. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt identifiziert werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf 50.000,- Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Illertissen, Buch und Unterroth waren mit starken Kräften im Einsatz. Sie konnten das Feuer schließlich löschen und eine Ausweitung des Brandes verhindern. (PI Illertissen)