ZIRNDORF. (644) Am Freitagabend (10.07.2026) gerieten aus noch nicht geklärter Ursache zwei Schiffscontainer auf einem Werkstattgelände in Veitsbronn (Lkrs. Fürth) in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 18:45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken ein Anruf ein, wonach es auf dem Gelände einer Werkstatt im Reitweg zu einem Brand gekommen sein soll. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei standen zwei Schiffscontainer, in denen sich Autoreifen befanden, bereits in Vollbrand.

Der Feuerwehr gelang es rasch den Brand zu löschen und das Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude zu verhindern. Neben mindestens 200 Autoreifen wurde auch ein geparktes Auto durch den Brand beschädigt. Der durch das Brandgeschehen entstandene Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold