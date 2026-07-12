NÜRNBERG. (643) Am Samstagnachmittag (11.07.2026) überraschte ein Junge im Nürnberger Stadtteil Wetzendorf einen Einbrecher. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 13:30 Uhr befand sich ein 9-jähriger Junge im Erdgeschoss seines Elternhauses. Als er das Klingeln eines Handys im Obergeschoss des Hauses hörte, sah er nach dem Rechten. Im Schlafzimmer der Eltern traf er auf einen unbekannten Mann, welcher bereits den Schmuck der Eltern zum Abtransport bereitgelegt hatte.

Der Junge rannte sofort aus dem Haus und vertraute sich einer Nachbarin an, welche zusammen mit dem Vater des Kindes (dieser befand sich zur Tatzeit außerhalb des Hauses) die Polizei verständigte. Währenddessen flüchtete der unbekannte Mann offenbar ohne Diebesbeute aus dem Anwesen.

Alarmierte Streifenbesatzungen konnten trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen den Tatverdächtigen nicht mehr antreffen. Dieser wird wie folgt beschrieben:

Circa 30 Jahre alt, circa 185 cm – 195 cm groß, schlanke Statur, war mit einer schwarzen Mütze, einer verspiegelten Sonnenbrille mit schwarzem Rand und einem schwarzen Hoodie mit weißer Aufschrift „PUMA“ bekleidet.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold