NÜRNBERG. (642) Am Samstagnachmittag (11.07.2026) entblößte sich ein Mann im Nürnberger Stadtteil St. Johannis vor mehreren Kindern. Polizeibeamte nahmen den 43-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort fest.



Mehrere Kinder beobachteten den 43-jährigen Deutschen, als dieser in der Einfahrt zu einem Supermarkt in der Schnieglinger Straße auf dem Boden lag und offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Als die Kinder an ihm vorbeiliefen, zog der Mann seine Hose herunter und entblößte somit sein Geschlechtsteil.

Eine verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm den mit gut 2,3 Promille alkoholisierten Mann noch vor Ort fest.

Der 43-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold