GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Samstagnachmittag, 11. Juli 2026, stürzte ein 56-jähriger Gleitschirmflieger nahe des Landeplatzes am Fuße des Kreuzecks ab und verstarb. Die Kriminalpolizei übernahm die Untersuchungen in dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Um kurz vor 14.00 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle (ILS) über den Absturz eines Gleitschirmfliegers informiert. Am Einsatzort, dem Kreuzeckbahnhof am Fuße des gleichnamigen Bergs, stellten die Streifenwagenbesatzungen der Polizei Garmisch-Partenkirchen fest, dass dem abgestürzten Piloten trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nicht mehr geholfen werden konnte. Der 56-Jährige, der im Landkreis Coburg wohnte, verstarb noch an der Absturzstelle.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) wurden hinzugezogen, um die Todesfallermittlungen für die Kriminalpolizei zu übernehmen. Der Gleitschirm des Mannes wurde für die weiteren Untersuchungen sichergestellt, ein Polizeihubschrauber fertigte Übersichtsaufnahmen aus der Luft. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Kriminalpolizei derzeit nicht vor.

Zeugen, die den Gleitschirmflieger in der Luft oder beim Absturz beobachten konnten und bislang noch nicht von der Polizei befragt wurden, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 640-0 oder bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer (08821) 917-0 zu melden.