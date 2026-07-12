HETZLES / EFFELTRICH, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte Täter haben innerhalb weniger Tage die Kupferdächer von zwei Wasserhochbehältern abgedeckt und entwendet. Die Kriminalpolizei Bamberg geht von einem Zusammenhang der Taten aus und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Mittwochvormittag und Freitagmorgen demontierten die Täter in Hetzles ein rund 45 Quadratmeter großes Kupferdach samt Dachrinnen eines Wasserhochbehälters und transportierten es ab. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag schlugen mutmaßlich dieselben Täter an einem Wasserhochbehälter in Effeltrich zu. Dort deckten sie einen Großteil des Kupferdachs ab und entwendeten rund 45 Quadratmeter der insgesamt etwa 60 Quadratmeter großen Dachfläche. Es liegt nahe, dass die Täter mutmaßlich bei der Tat gestört wurden. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wasserhochbehälter beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.