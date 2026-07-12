WESTENDORF. Am Samstag, den 11.07.2026, gegen 21:35 Uhr, wurde durch eine Bewohnerin ein lautes Knallgeräusch aus der Garage ihres Wohnanwesens in der Bgm.-Singer-Straße in Westendorf wahrgenommen. Bei Nachschau mussten die Bewohner einen Brandausbruch aus der Garage feststellen und verständigten daraufhin unverzüglich die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Garage bereits in Vollbrand. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden. Die Bewohner sowie die Einsatzkräfte blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen 6-stelligen Betrag geschätzt. Bei dem Einsatz waren insgesamt rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Westendorf, Neugablonz, Oberostendorf, Obergermaringen, Untergermaringen, Dösingen sowie RTW-Besatzungen eingesetzt. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Buchloe und im weiteren Verlauf durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Memmingen übernommen. Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen zur Klärung des Brandfalles werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren geführt. (KPI Memmingen – KDD)