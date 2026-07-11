KEMPTEN. Am Samstag, 11.07.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es zu einem Brand in einem geschlossen Ladengeschäft in der Bäckerstraße in der Kemptener Innenstadt. Mehrere Passanten konnten den Brand und kleinere Explosionen wahrnehmen, worauf diese den Notruf absetzten. Die Feuerwehr Kempten war mit insgesamt 40 Feuerwehrleuten schnell vor Ort und bekämpfte den Brand, weshalb die Flammen nicht auf die Nachbargebäude überspringen konnten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kempten sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache, erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten (KPI Memmingen – KDD)