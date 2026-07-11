FÜRSTENZELL, Lkr. Passau

Die seit gestern, Freitag, 10.07.2026, vermisste 16-jährige Schülerin aus Fürstenzell wurde am heutigen Samstag, 11.07.2026, in den frühen Abendstunden wohlbehalten aufgefunden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten ist damit erledigt. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Passau danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.

Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personendaten der Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Stegbauer, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 11.07.2026 um 19:10 Uhr