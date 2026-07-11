WÖRTH A.D.ISAR, LKR. LANDSHUT. Am 11.07.2026, gegen 16:10 Uhr ereignete sich am Wakelake ein Badeunfall, infolge dessen eine 75-jährige Frau aus Ergoldsbach zu Tode kam.

Die Dame hatte sich zum Baden ins Wasser begeben und war aus noch unbekannter Ursache, trotz des Mitführens einer Schwimmhilfe für Erwachsene, untergegangen. Zuvor hatte sie noch selbst auf ihre Lage aufmerksam machen können, woraufhin sie von Ersthelfern aus dem Wasser geborgen und an Land gebracht wurde. Trotz zeitnah eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Dame noch vor Ort.

Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Landshut und der APS Wörth a.d.Donau wurde die weitere Sachbearbeitung zur abschließenden Klärung der Todesursache der Kripo Landshut überantwortet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, LEZ, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 11.07.2026, 18:25 Uhr