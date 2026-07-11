Anonymisierte Ursprungsmeldung:

81-Jährige vermisst - Wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Seit Samstagmittag wird eine 81-Jährige aus ihrem Seniorenheim vermisst. Die Dame befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Würzburger Polizei hofft auf Hinweise.

Die 81-jährige Frau wurde letztmals am Samstag, gegen 13:30 Uhr, in ihrem Seniorenheim in der Winterhäuser Straße gesehen. Seitdem kehrte sie nicht mehr zurück. Die Würzburger Polizei sucht zur Stunde nach ihr und hofft nun auch auf Hinweise aus Bevölkerung.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

150 - 160 cm groß

Normale Figur

Dunkle kurze Haare mit grauen Strähnen

Bekleidet mit einem schwarzen Pullover

Hinweise nimmt die Polizei unter 0931/457-2230 entgegen.