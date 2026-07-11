NÜRNBERG. (641) Am Freitagabend (10.07.2026) geriet aus noch nicht geklärter Ursache eine seit Jahren leerstehende Westernstadt im Nürnberger Süden in Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 21:45 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mehrere Anrufe ein, wonach im Bereich einer leerstehenden Westernstadt in einem Waldgebiet zwischen der Großen Straße und der Beuthener Straße ein Feuer ausgebrochen sein soll.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand die ehemalige Westernstadt sowie umliegende Bäume bereits in Vollbrand. Daraufhin kam die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von mehreren Hundert Einsatzkräften vor Ort um das Feuer zu bekämpfen. Insgesamt war eine Fläche von circa 3000 qm in Brand.

Vorsorglich räumten die Einsatzkräfte einen nahegelegenen Campingplatz. Hiervon waren 25 Personen betroffen, welche vom Bayerischen Roten Kreuz betreut wurden. Zudem war die Beuthener Straße für die Dauer der Löscharbeiten für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Konzert auf einer Open-Air-Bühne in der Nähe des Stadions wurde von dem Veranstalter aufgrund der starken Rauchentwicklung vorzeitig beendet und die Konzertbesucher aus dem Gelände geleitet.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es in den frühen Samstagmorgenstunden den Brand zu löschen. Hierbei erlitten zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr leichte Verletzungen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr im Bereich des Brandortes gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold