Schwerverletzter durch Fußtritte – Vier Tatverdächtige ermittelt | Zeugen gesucht

MEMMINGERBERG/LKR. UNTERALLGÄU. Nach einer Auseinandersetzung am 30.06.2026, bei welcher ein 19-Jähriger schwer verletzt wurde, konnte die Kriminalpolizei Memmingen aufgrund von Zeugenaussagen insgesamt vier Tatverdächtige ermitteln.

Die Tatverdächtigen sind deutsche Staatsangehörige im Alter von 16 bis 23 Jahren. Am Donnerstag, den 09.07.2026, durchsuchten Ermittler mit Unterstützung von Polizeibeamten der Zentralen Ergänzungsdienste aus Neu-Ulm in den frühen Morgenstunden deren Wohnungen. Dabei wurden Datenträger und weitere Beweismittel sichergestellt, deren Auswertung noch andauert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen hatte die zuständige Ermittlungsrichterin gegen einen 23-jährigen Tatverdächtigen wegen den Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung einen Haftbefehl erlassen. Am selben Tag wurde dieser am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin hielt den Haftbefehl aufrecht und setzte diesen in Vollzug. Der Mann wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen bittet weiterhin Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 08331 100-0 zu melden. (KPI Memmingen)

-

Bezugsmeldung

Schwerverletzter durch Fußtritte | Zeugen gesucht

MEMMINGERBERG / LKR. UNTERALLGÄU. Am Dienstagabend, den 30.06.2026, gegen 23:00 Uhr, kam es in der August-Herderer-Straße - nahe des Schulzentrums in Memmingerberg - zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt.

Den Ermittlungen zufolge hatten sich der 19-Jährige und sein 21-jähriger Kontrahent zunächst zur Klärung einer Streitigkeit verabredet. Beide brachten jedoch weitere Freunde mit, wodurch sich eine größere Ansammlung von jungen Männern bildete. Die Auseinandersetzung eskalierte und der 19-Jährige wurde durch Schläge und Fußtritte insbesondere am Kopf verletzt. Als die durch Nachbarn alarmierte Polizei am Tatort eintraf, hatten sich alle Beteiligten bereits entfernt. Der Verletzte wurde wenig später in Begleitung von Freunden in der Nähe des Tatorts angetroffen, durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Aufgrund der Fußtritte gegen den Kopf des 19-Jährigen ermittelt die Kriminalpolizei Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331 1000 zu melden. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).