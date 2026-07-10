BAB A6, WERNBERG-KÖBLITZ. Im Rahmen einer Schleierfahndung kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus am Donnerstag, den 9. Juli, einen Pkw mit slowakischer Zulassung und stellten dabei eine größere Bargeldsumme sicher. Es besteht der Verdacht der Geldwäsche. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus kontrollierten am Donnerstag, den 9. Juli, am späten Nachmittag einen Pkw mit slowakischer Zulassung. Das Fahrzeug war mit einem 37-jährigen slowakischen Staatsangehörigen besetzt. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Ungereimtheiten, weshalb das Fahrzeug eingehender überprüft wurde.

Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten im Fahrzeug versteckt mehrere zehntausend Euro Bargeld. Im Handschuhfach fanden die Beamten außerdem einen rumänischen Heimtierausweis, bei dem sich der Verdacht einer Totalfälschung ergab. Das Bargeld, das Fahrzeug, mehrere Mobiltelefone sowie der Heimtierausweis wurden beschlagnahmt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die weiteren Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts der Geldwäsche aufgenommen. Insbesondere die Herkunft des sichergestellten Bargeldes ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.