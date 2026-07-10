Lechhausen – Am Donnerstag, den 09.07.2026, fuhr ein 30‑jähriger Mann mit einem Porsche von der Derchinger‑ und Aindlinger‑Straße über das Mittlere Moos bis zur Affinger‑Straße und gefährdete dabei den Straßenverkehr.

Gegen 15.30 Uhr wollten Polizeibeamte den 30-jährigen Autofahrer an einer Tankstelle kontrollieren. Als der 30-Jährige dies bemerkte, flüchtete er mit seinem Porsche auf die Derchinger Straße in Richtung Osten. Der 30-Jährige überholte wartende Fahrzeuge und überfuhr die rote Ampel im Bereich der Derchinger Straße / Aindlinger Straße. Dabei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw. Der 30-Jährige flüchtete weiter mit dem Porsche über die Derchinger Straße und anschließend in die Straße, Am Mittleren Moos, und fuhr anschließend davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief positiv. Polizeibeamte stellten den Porsche in der Affinger Straße fest. Der Porsche wurde als Beweismittel sichergestellt.

Anschließende polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um den 30-Jährigen handelt. Der Fahrer war zudem mit falschen Kennzeichen unterwegs und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Da es insbesondere an der Kreuzung Derchinger Straße / Aindlinger Straße zu einer Gefährdungssituation kam, sowie Aufgrund der im weiteren Verlauf (Am Mittleren Moos) hohen gefahrenen Geschwindigkeit des flüchtigen Porsches, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Geschädigte oder Zeugen sich unter der Telefonnummer 0821/323-2010 zu melden.

Der 30-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.