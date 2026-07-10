Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (08.07.2026) bis Donnerstag (09.07.2026) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Rosengasse.
Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ein blau/grau/orangenes Mountainbike der Marke Cube, das an einem Stahlpfeiler versperrt war. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (09.07.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Meraner Straße.
In der Zeit von 14.45 Uhr bis 16.15 Uhr parkte ein grauer BYD in einem dortigen Parkhaus. Ein bislang Unbekannter beschädigte die Fahrertür des BYD. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Oberhausen – Am Montag (06.07.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Tasche mit Schmuckgegenständen in der Iselinstraße.
Zwischen 23.30 Uhr bis 24:00 Uhr vergas eine 64-Jährige die Tasche samt Inhalt vor der Haustüre. In der Zeit entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Tasche.
Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Die 64-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Haunstetten-Siebenbrunn – In der Nacht auf den heutigen Freitag (10.07.2026) fuhr ein 24-jähriger Mann alkoholisiert mit einem E-Scooter auf der Haunstetter Straße.
Gegen 03.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen, unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten dessen Führerschein sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr – infolge Alkohols gegen den 24-jährigen Mann.
Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Donnerstag (09.07.2026) lösten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Brandmeldeanlage in der Reichenberger Straße aus.
Gegen 17.45 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Brandmeldeanlage eines alten Baumarktgebäudes ausgelöst. Kräfte der Feuerwehr stellten beim Eintreffen geöffnete Fenster und Türen fest. Der oder die Unbekannten lösten mindestens zwei Feuerlöscher aus.
Ob in oder an dem Gebäude etwas beschädigt wurde, kann abschließend nicht eindeutig geklärt werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln sowie Hausfriedenbruchs.
Lechhausen – Am Donnerstag, den 09.07.2026, fuhr ein 30‑jähriger Mann mit einem Porsche von der Derchinger‑ und Aindlinger‑Straße über das Mittlere Moos bis zur Affinger‑Straße und gefährdete dabei den Straßenverkehr.
Gegen 15.30 Uhr wollten Polizeibeamte den 30-jährigen Autofahrer an einer Tankstelle kontrollieren. Als der 30-Jährige dies bemerkte, flüchtete er mit seinem Porsche auf die Derchinger Straße in Richtung Osten. Der 30-Jährige überholte wartende Fahrzeuge und überfuhr die rote Ampel im Bereich der Derchinger Straße / Aindlinger Straße. Dabei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw. Der 30-Jährige flüchtete weiter mit dem Porsche über die Derchinger Straße und anschließend in die Straße, Am Mittleren Moos, und fuhr anschließend davon.
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief positiv. Polizeibeamte stellten den Porsche in der Affinger Straße fest. Der Porsche wurde als Beweismittel sichergestellt.
Anschließende polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um den 30-Jährigen handelt. Der Fahrer war zudem mit falschen Kennzeichen unterwegs und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Da es insbesondere an der Kreuzung Derchinger Straße / Aindlinger Straße zu einer Gefährdungssituation kam, sowie Aufgrund der im weiteren Verlauf (Am Mittleren Moos) hohen gefahrenen Geschwindigkeit des flüchtigen Porsches, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Geschädigte oder Zeugen sich unter der Telefonnummer 0821/323-2010 zu melden.
Der 30-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
Aichach - B300 / Parkplatz Kühbach – Am Mittwoch (08,.07.2026) unterstütze der Schwerverkehrstrupp (SVT) der VPI Augsburg das Eichamt Augsburg im Rahmen einer bayernweiten Schwerpunktaktion zur „Überwachung von Straßentankwagen“ bei der Kontrollstelle in Kühbach, B 300.
Die Anhaltung erfolgte ausschließlich durch Kräfte des Schwerverkehrs der VPI Augsburg. Insgesamt wurden 19 LKWs zur Kontrolle angehalten, überwiegend Tank- und Silofahrzeuge. Das Eichamt musste bei einem Silofahrzeug und einem Sattelauflieger, auf dem ein Tank (zum Transport von Wasserstoff) montiert war, tätig werden. Beim o.g. Tank waren keine Siegelmarken an den Zählwerken vorhanden. Hier wird von Seiten des Eichamts beim deutschen Unternehmer weiter ermittelt.
Der Schwerverkehr der VPI Augsburg zeigte insgesamt neun Verstöße an. Die Beamten unterbanden bei zwei Fahrzeugen die Weiterfahrt. Eines der beiden Fahrzeuge durfte nach zwei Reifenwechseln vor Ort die Fahrt wieder fortsetzen.
Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich erhoben.
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