MEMMINGEN. Am Freitag, 10.07.2026, gegen 07:00 Uhr, betrat eine bislang unbekannte männliche Person das Klinikum Memmingen in der Bismarckstraße und gab an, dringend Hilfe zu benötigen. Noch bevor eine ärztliche Untersuchung erfolgen konnte, verließ der Mann das Klinikum in unbekannte Richtung.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

männlich, etwa Mitte 30 Jahre alt,

circa 1,75 Meter groß,

kurze dunkle Haare,

Dreitagebart,

normale bis kräftige Statur,

bekleidet mit schwarzem Adidas-Pullover mit weißen Streifen, schwarzer Dreiviertelhose, schwarzen Turnschuhen.



Ob der Mann zu Fuß oder mit einem Fahrzeug zum Klinikum gekommen war, ist nicht bekannt. Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort liegen bislang nicht vor.

Die Vermisstenfahndung finden Sie hier

Die Polizei bittet Zeugen, die die beschriebene Person gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, sich unter der Telefonnummer 08331 100-0 bei der Polizeiinspektion Memmingen zu melden. (PI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).