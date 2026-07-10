PASSAU. Nachdem am vergangenen Dienstag, 07.07.2026, eine Gruppe junger Männer in der Bahnhofstraße von einer Polizeistreife zunächst wegen Alkoholkonsums überprüft wurde, fielen den Beamten mehrere volle Einkaufstüten eines Lebensmitteldiscounters auf, die offenbar den jungen Männern zuzuordnen waren.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass die Gruppe im Eingangsbereich eines Discounters weitere Waren zur Abholung bereitgestellt haben. Weder die Waren in den Einkaufstüten noch die Waren im Eingangsbereich wurden zuvor bezahlt.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen steht die Gruppe, bestehend aus fünf jungen Syrern im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, im Verdacht, in der Zeit von 28.05.2026 bis 07.07.2026, insgesamt sieben Diebstähle aus Drogerie- und Lebensmittelmärkten begangen zu haben.

Nach bisherigen Schätzungen dürfte der Beuteschaden bei über 4.000 Euro liegen.

Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls übernommen.

Veröffentlicht: 10.07.2026, 12.50 Uhr