ALTDORF, LKR. LANDSHUT. Die seit Mittwoch, 08.07.2026, vermisste 18-Jährige konnte gestern wohlbehalten in die Obhut ihrer Mutter gegeben werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Veröffentlicht: 10.07.2026, 11.00 Uhr