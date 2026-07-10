FELDKIRCHEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Unbekannte entwendeten zwischen dem 08. und 09.07.2026 einen Audi Q5 aus einem Carport. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Ermittlungen nach wurde der graue Audi Q5 im Wert eines mittleren 5-stelligen Eurobetrages zwischen dem 08.07.2026, 14.30 Uhr, und dem 09.07.2026, 07.15 Uhr, entwendet. Er war in einem Carport in der Weilinger Straße abgestellt und mit dem Keyless-Go-System ausgestattet. Der Diebstahl konnte wohl unter Ausnutzung dieser Technik entwendet werden, beide Schlüssel befinden sich beim Fahrzeugbesitzer.

Zeugenaufruf

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 10.07.2026, 10.50 Uhr