HILPOLTSTEIN / NÜRNBERG. (639) Seit Mittwoch, den 01.07.2026 ist der 29-jährige Dominik W. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Der 29-jährige Dominik W. aus dem Nürnberger Norden konnte seit dem 01.07.2026 nicht mehr angetroffen werden. Aufgrund einer Erkrankung kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und orientierungslos umherirrt. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben keine Hinweise zu dem aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 180 cm groß, circa 75 kg Körpergewicht, schlanke Statur, braune/ dunkelblonde Haare, trägt einen Kinn- und Oberlippenbart. Informationen zur Bekleidung liegen nicht vor.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Dominik W. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 29-Jährigen nimmt der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl