42-Jähriger wohlbehalten angetroffen – Öffentlichkeitsfahndung wird widerrufen

JOHANNESBERG, OT RÜCKERSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Der seit Donnerstagmittag vermisste 42-Jährige konnte wohlbehalten durch Einsatzkräfte der Polizei Aschaffenburg angetroffen werden.

Anonymisierte Vermisstenfahndung

42-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben?

JOHANNESBERG, OT RÜCKERSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Donnerstagmittag wird ein 42-jähriger Mann vermisst. Einsatzkräfte suchen zur Stunde nach der Vermissten. Hierbei wird auch auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft.

Seit Donnerstagmittag, gegen 11:30 Uhr, ist der 42 Jahre alte Mann verschwunden. Er befand sich auf dem Weg zur Arbeit und ist seither nicht mehr auffindbar. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte und dringend Hilfe benötigt.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 186 cm groß

Schlank

Glatze

Drei-Tage-Bart

Führt einen Rucksack und ein Fahrrad mit

Mehrere Einsatzkräfte suchen aktuell nach dem Mann. Hierbei wird nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.