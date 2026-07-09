SONNEFELD, LKR. COBURG. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Sonnefeld stießen ein Pkw und ein Mofa zusammen. Der 82-jährige Rollerfahrer schwebt in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich das Unglück am Donnerstag gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße B303 zwischen Mitwitz und Sonnefeld. Der 82-Jährige kam mit seinem Roller aus Richtung Weischau und fuhr auf die B303 ein. Dabei übersah er aus noch ungeklärten Gründen eine aus Richtung Mitwitz kommende und vorfahrtsberechtigte 56-jährige Mercedesfahrerin. Die Front des Pkws kollidierte seitlich mit dem Roller, woraufhin der 82-Jährige gegen die Windschutzscheibe prallte und zu Boden stürzte. Während das Mofa der chinesischen Marke Changzhou einige Meter weggeschleudert wurde, stieß der Mercedes noch gegen die Leitplanke.

Der Rollerfahrer erlitt ein Polytrauma mit schwersten inneren Verletzungen und schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei geht momentan davon aus, dass er keinen Schutzhelm trug. Die ebenfalls aus dem Landkreis Kronach stammende Autofahrerin verletzte sich leicht. Der alarmierte Rettungsdienst brachte beide zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Kliniken. Ein Abschleppdienst barg die schwer beschädigten Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf zirka 40.000 Euro. Die Bundesstraße blieb für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für mindestens zwei Stunden voll gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren unterstützten bei der Absperrung.

Beamte der Polizei Neustadt bei Coburg sind mit der Unfallaufnahme betraut. Die Staatsanwaltschaft Coburg ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen zur Rekonstruktion des Unglückshergangs an.