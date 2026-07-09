NÜRNBERG. (638) Am Samstagnachmittag (11.07.2026) findet im Nürnberger Stadtgebiet eine sich fortbewegende Versammlung statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.



Am Samstag findet in Nürnberg von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine sich fortbewegende Versammlung mit mehreren hundert Teilnehmern statt.

Diese führt über folgende Wegstrecke:

Kornmarkt (Auftaktkundgebung, ca. 30 Minuten) – Dr.-Kurt-Schumacher-Str. – Ludwigsplatz – Hefnersplatz – Karolinenstr. – Lorenzer Platz – nördlicher Lorenzer Platz (Zwischenkund gebung, ca. 30 Minuten) – Theatergasse – Königstr. – Königstor – Bahnhofstr. – Allersberger Tunnel – Allersberger Str. – Wölckernstr. – Pillenreuther Str. – Celtisstr. – Karl-Bröger-Str. – Aufseßplatz (Abschlusskundgebung, ca. 90 Minuten)

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es im genannten Zeitraum im Bereich der Strecke zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.



Erstellt durch: Michael Petzold