NÜRNBERG. (637) Nach dem Einbruch in eine Bootsverleihhütte am Dutzendteich, bei dem ein 48-jähriger Mann mit einem Hammer am Kopf verletzt wurde, ermittelte die Nürnberger Mordkommission zwei Tatverdächtige. Gegen einen der beiden erging Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

Wie mit Meldung 630 berichtet, drangen in der Nacht zum Dienstag (07.07.2026) zwei zunächst unbekannte Täter gewaltsam in eine Bootsverleihhütte am Dutzendteich ein. Als der 48-jährige Geschädigte die Einbrecher stellen wollte, schlug ihm einer der beiden Täter mit einem Hammer auf den Kopf. Die Täter flüchteten zunächst unerkannt.

Aufgrund eines Zeugenhinweises nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd am Dienstagabend (07.07.2026) gegen 22:30 Uhr einen der beiden Tatverdächtigen in einer U-Bahn-Station im Nürnberger Süden vorläufig fest. Bei ihm handelt es sich um einen 16-jährigen Staatenlosen.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth konnte auch der zweite Tatverdächtige ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 17-jährigen Deutschen.

Am Mittwoch (08.07.2026) durchsuchten die Ermittler auf Grundlage zuvor erwirkter Durchsuchungsbeschlüsse die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen und stellten dabei umfangreiches Beweismaterial sicher.

Im Anschluss wurde der 16-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erließ.

Der 17-jährige Tatverdächtige verblieb auf freiem Fuß.

Weitere Auskünfte zum Fortgang des Verfahrens erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ab dem morgigen Freitag (10.07.2026) unter der Telefonnummer 0911 321-2780.



Erstellt durch: Oliver Trebing