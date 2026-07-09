Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Haunstetten-Siebenbrunn – Im Zeitraum von Dienstag (07.07.2026), 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der Inninger Straße.
Das schwarze Mountainbike der Marke Cube stand versperrt am P&R Parkplatz.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonderen schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Innenstand – Am Donnerstag (09.07.2026), gegen 03:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ulmer Straße.
Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Ulmerstraße in östliche Richtung. Hierbei touchierte er mit seinem Pkw zwei weitere Autos, welche ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt waren.
Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 42-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille.
Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme bei dem 42-Jährigen und beschlagnahmten den Führerschein.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 26.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und nach der Straßenverkehrsordnung.
Der 42-Jährige besitzt die schwedische Staatsangehörigkeit.
Kleinaitingen, B17, FR Süden – Am Mittwoch (08.07.2026), gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Oberottmarshausen und Kleinaitingen.
Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der B17 auf dem linken Fahrstreifen. Vor dem 50-Jährigen fuhr ein 24-Jähriger ebenfalls mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen.
Der 50-Jährige unterschätzte den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug des 24-Jährigen. Trotz eines Ausweichversuchs, touchierte der 50-Jährige mit seinem Pkw die Mittelleitplanke, kollidierte in der Folge mit dem Auto des 24-Jährigen und kam anschließend von der Fahrbahn ab.
Der 50-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.
Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.
Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme für etwa 1 ¼ Stunden gesperrt.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 50-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung.
Der 50-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Der 24-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – In der Zeit von Sonntag (05.07.2026), 20:00 Uhr bis Mittwoch (08.07.2026), 13:00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Hans-König-Straße.
Der graue Opel parkte am Fahrbahnrand. Hierbei zerkratzten der oder die unbekannten Täter die Beifahrertür.
Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
Hochzoll - Am Mittwoch (08.07.2026) gegen 16:30 Uhr leistete ein 40-Jähriger Widerstand und beleidigte Polizeibeamte in der Oberländer Straße.
Die Polizeibeamten kontrollierten den 40-Jährigen, weil er Passanten belästigte und herumschrie. Der 40-Jährige ging hierbei bedrohlich auf die Beamten zu und warf einen Rucksack nach ihnen.
Aufgrund des aggressiven Verhaltens fesselten die Beamten den 40-Jährigen. Hierbei leistete er Widerstand, schlug nach den Polizeibeamten und beleidigte diese.
Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.
Nachdem sich der 40-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, erfolgte eine Aufnahme in ein entsprechendes Krankenhaus.
Die Polizei ermittelt nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung.
Der 40-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.
------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------
PP Schwaben Nord - Am Mittwoch (08.07.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.
Gegen 06:00 Uhr durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei zeitgleich sechs Objekte (Wohn- und Gewerbeobjekte) im Bereich Ulm, im Bereich Elchingen und im Bereich Senden.
Die Beamten des Betrugskommissariats führten seit längerer Zeit umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachtes der Bestechlichkeit und Bestechung durch. Die Ermittlungen werden gegen drei männliche deutsche Tatverdächtige im Alter von 60 Jahren, 49 Jahren und 44 Jahren geführt. Beim 60-Jährigen und 44-Jährigen handelt es sich um ehemalige Mitarbeiter der Regierung von Schwaben.
Insgesamt entstand dadurch nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Vermögensschaden im unteren siebenstelligen Bereich.
Im Zuge des koordinierten Einsatzes wurden zwei Haftbefehle gegen den 60-Jährigen und den 49-Jährigen vollzogen. Die Männer wurden dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug.
Im Rahmen des Einsatzes konnten Vermögenswerte im mittleren sechsstelligen Bereich sichergestellt werden.
An dem Einsatz waren u.a. Kräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, der KPI Neu-Ulm, des KD Ulm und der Staatsanwaltschaft beteiligt.
Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Augsburg geführt und dauern weiter an.
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