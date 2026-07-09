OBERPFALZ. Seit dem frühen Nachmittag werden im Raum Neumarkt i.d.OPf. vermehrt betrügerische Telefonanrufe gemeldet. Die Polizei warnt eindringlich vor den verschiedenen Maschen der Betrüger!

Im Raum Neumarkt i.d.OPf. häufen sich derzeit Anrufe von Betrügern, die mit perfiden Maschen versuchen, an Bargeld oder Wertgegenstände der Täter zu gelangen. Dabei geben sie sich am Telefon häufig als Familienangehörige oder Amtspersonen, wie Polizisten der Staatsanwälte, aus und setzten die Angerufenen gezielt unter emotionalen Druck. Besonders oft haben es die Täter auf ältere Menschen abgesehen, die sie über ältere Namen im Telefonbuch gezielt auswählen.

Folgende Maschen werden durch die Betrüger gerade vermehrt eingesetzt:

Falsche Polizeibeamte:

Die Täter geben sich als Polizeibeamte aus und spielen vor, dass es in der Nachbarschaft zur Festnahme von Einbrechern kam, bei denen ein Zettel mit den Personalien der Betroffenen aufgefunden wurde. Um die Wertgegenstände der Betroffenen vor weiteren Einbrüchen zu schützen, sollen diese an die vermeintlichen Polizeibeamten übergeben werden.

Schockanruf:

Zu Beginn des Gesprächs meldet sich eine vermeintlich verzweifelte Angehörige oder ein Angehöriger. Kurz darauf übernimmt ein angeblicher Polizist oder Staatsanwalt das Gespräch und erklärt, dass ein Sohn oder eine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben kam. Um eine angebliche Haft zu verhindern, soll eine hohe Geldsumme als „Kaution“ gezahlt werden.

Arztmasche:

Hier rufen die Täter als angebliche Ärzte oder Klinikmitarbeiter an und behaupten, ein naher Angehöriger benötige dringend eine kostspielige, lebensrettende Behandlung. Das Geld müsse sofort überwiesen oder persönlich übergeben werden.

Besonderheit: "Russische Callcenter"

Bei der Betrugsmasche „Russische Callcenter“ werden die Gespräche zwischen Täter und Opfer in russischer Sprache geführt. Die bekannte Masche des Schockanrufs bzw. des Enkeltricks bleibt dabei erhalten. Der Anrufer spricht Russisch und wählt gezielt Nummern von russischsprachigen Personen. Unter Vortäuschen der klassischen Unfalllegende treten die Täter überwiegend als falsche Polizeibeamte auf.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Gesprächen sofort auf!

Weitere Tipps der Polizei gegen Callcenter-Betrüger und falsche Polizisten: