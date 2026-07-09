Das Kuratorium Sicheres Allgäu e. V. und das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West laden interessierte Medienvertreter herzlich zur diesjährigen Ehrungsveranstaltung ein.

Es gibt Situationen, in denen entschlossenes Handeln und Mut von entscheidender Bedeutung sind. Das Kuratorium Sicheres Allgäu wird deshalb heuer wieder Bürgerinnen und Bürger ehren, die in einem solchen Moment Verantwortung übernommen und durch ihr schnelles Eingreifen Zivilcourage bewiesen haben. Für dieses außergewöhnliche Engagement und ihren selbstlosen Einsatz spricht das Kuratorium Sicheres Allgäu diesen Menschen Dank und Anerkennung aus und würdigt ihr Handeln im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung.



Die Ehrungsveranstaltung findet statt am

Dienstag, 14.07.2026

Rapunzel Besucherzentrum, 87764 Legau, Rapunzelstraße 2

Beginn: 20:00 Uhr



Als Festredner konnte der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Dr. Alexander Hold, gewonnen werden. Er wird gemeinsam mit dem Präsidenten des Kuratoriums Sicheres Allgäu, Landrat Elmar Stegmann, die Geehrten auszeichnen.



Wir bitten um Rückmeldung bis Montag, 13.07.2026, per E-Mail an das Postfach der Pressestelle.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).