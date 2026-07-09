OBERHAUSEN BEI NEUBURG AN DER DONAU. In den gestrigen Abendstunden wurden auf einem Parkplatz an der B16 bei Oberhausen in Fahrtrichtung Donauwörth aus den Tanks zweier Lkw Zugmaschinen von Kriminellen mehrere 100 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die Kraftfahrer stellten unabhängig voneinander zur Einhaltung ihrer Lenk- und Ruhezeiten ihre Sattelzüge auf dem Parkplatz ab, um sich schlafen zu legen. Als sie nach Mitternacht ihre Fahrzeuge, eine weiße Scania Zugmaschine mit Rosenheimer Kennzeichen und eine weiße DAF Zugmaschine mit Aalener Kennzeichen, wieder in Betrieb nehmen wollten, stellten sie fest, dass insgesamt aus den beiden Tanks knapp 1000 Liter entwendet wurden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet verdächtige Beobachtungen, die in der Zeit zwischen gestern 13 Uhr und heute 1 Uhr gemacht wurden, unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.