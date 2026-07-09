PFRONTEN. Seit 08.07.2026 wird ein 67-jähriger Mann aus einer Reha-Klinik in Pfronten vermisst. Er war gegen 10:15 Uhr mit seinem Fahrrad zu einer Tour nach Ehrwald aufgebrochen und bis zum Abend nicht zurückgekehrt.

Der Vermisste konnte wohlbehalten und unverletzt aufgefunden werden.

Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die im Rahmen der Fahndung veröffentlichen personenbezogenen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen!

Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung, die letztlich zum Auffinden des Mannes geführt hat.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).