1009. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Trickdiebstahl – Trudering-Riem

Am Dienstag, 07.07.2026, kontaktierte der spätere Tatverdächtige, ein 28-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, einen über 80-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Am Telefon gab er sich als Mitarbeiter einer Teppichfirma aus und sagte, dass er Teppiche für eine Geschäftseröffnung ankaufe. Nach einiger Zeit beendeten sie das Telefongespräch.

Da der über 80-Jährige einen Betrug vermutete, informierte er den Polizeinotruf, weshalb weitere Ermittlungen durch das Kommissariat 55 eingeleitet wurden.

Trotz seines unguten Gefühls vereinbarte der über 80-Jährige einen Termin mit dem vermeintlichen Teppichhändler für den Folgetag, da die ihm angebotene Summe zu verführerisch war.

Am Mittwoch, 08.07.2026, gegen 12:50 Uhr, traf der 28-Jährige bei seinem Opfer ein. Direkt zu Beginn des Verkaufsgesprächs an der Eingangstür sagte der Tatverdächtige, dass der Ankauf nur stattfinde, wenn der über 80-Jährige ihm auch Gold und Schmuck zeige. Dies war jedoch nur ein Vorwand, um in die Wohnung zu gelangen.

Mehrere zivile Polizeibeamte, die das Anwesen überwachten, nahmen den 28-Jährigen in diesem Moment fest. Anschließend wurde mit Antrag der Staatsanwaltschaft München I ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 28-Jährigen beim Amtsgericht München beantragt. Mit dem entsprechenden Durchsuchungsbeschluss wurde die Wohnung durchsucht. Hierbei wurden verschiedene Gegenstände sichergestellt, die mit gleichgelagerten Delikten in Verbindung stehen.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten Trickdiebstahls werden vom Kommissariat 55 geführt.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

• Wenn Sie alleine sind, haben Trickdiebe leichtes Spiel. Versuchen Sie bei unbekannten Besuchern einen Nachbarn hinzu zu bitten oder bestellen Sie den Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

• Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe!

Unter vorherigem Anruf und plötzlichen Auftreten an der Wohnungstür verschaffen sich die Betrüger Zugang in die Wohnung. Durch ein Ablenkungsmanöver, wie beispielsweise das Klingeln an der Wohnungstür durch einen zweiten Mittäter, wird die Unachtsamkeit ausgenutzt und Schmuck oder sonstige Wertsachen werden entwendet.

1010. Einbruch in Einfamilienhaus – Obermenzing

Am Donnerstag, 08.07.2026, gegen 12:00 Uhr, begaben sich zwei bislang unbekannte Täter auf die Rückseite eines Einfamilienhauses in Obermenzing und gelangten dort gewaltsam über eine Eingangstür in die Räumlichkeiten.

Im Inneren des Hauses wurden anschließend sämtliche Zimmer nach Diebesgut durchsucht. Unter Mitnahme der Tatbeute flüchteten die Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Hierbei konnten sie durch einen Nachbarn bei der Flucht beobachtet werden.

Da der Polizeinotruf etwas verzögert verständigt wurde, waren Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern nicht mehr erfolgsversprechend.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 180 cm groß, athletische Figur; trug einen hellgrauen Kapuzenpullover, dunkle Vermummung und einen Rucksack

Täter 2:

Männlich, 173 cm groß, athletische Figur; trug dunkle Bekleidung, dunkle Vermummung und führte eine Sporttasche mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schubaurstraße, Marsopstraße und Rohdestraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.