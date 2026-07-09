ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Nach dem gestrigen bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in der Neuen Regensburger Straße haben Einsatzkräfte einen 24-jährigen Tatverdächtigen im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, festgenommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen nach betrat der 24-jährige Aserbaidschaner kurz vor 22.00 Uhr die Tankstelle und griff unter Vorhalt eines Messers in die Kasse. Nach dem Überfall flüchtete er zu Fuß mit der Tatbeute, einer niedrigen vierstelligen Bargeldsumme.

Gegen Mitternacht haben Einsatzkräfte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen den Tatverdächtigen zu Fuß in der Niedermayerstraße angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Haftbefehl erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 24-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes. Er befindet seit heute nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in Untersuchungshaft in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Veröffentlicht: 09.07.2026, 16.10 Uhr