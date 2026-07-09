Schwerpunktwochen der niederbayerischen Dienststellen

Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten, dass Ablenkung im Straßenverkehr eine zunehmend bedeutende Unfallursache ist. Deshalb wurde die Bekämpfung dieses Problems stärker in die Verkehrssicherheitsarbeit des Polizeipräsidiums Niederbayern aufgenommen. Im laufenden Jahr werden daher zwei niederbayernweite Schwerpunktwochen zum Thema „Ablenkung“ durchgeführt. Ziel ist es, die Kontroll- und Präventionsmaßnahmen in diesem Zeitraum verstärkt die Bekämpfung dieser Unfallursache auszurichten.

Am Montag, 13.07.2026, beginnt die erste Schwerpunktwoche, in der die niederbayerischen Dienststellen verstärkt sowohl mobile als auch stationäre Verkehrskontrollen durchführen. Eine weitere Schwerpunktwoche wird im Oktober stattfinden. Ein wichtiger Fokus der Kolleginnen und Kollegen ist dabei, die kontrollierten Verkehrsteilnehmer über die Schwerpunktwochen zu informieren und für die spezifischen Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Denn die Nutzung des Smartphones oder die Bedienung moderner verbauter Touchdisplays lenkt den Blick weg von der Fahrbahn. Der Fokus auf die Straße geht dabei komplett verloren. Sekunden der Unaufmerksamkeit, die das Unfallrisiko eklatant erhöhen.

Wie viele Meter man beim Blick auf das Smartphone bei welcher Geschwindigkeit sozusagen blind unterwegs ist, ist hier zu finden: Die Bayerische Polizei - Ablenkung

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 09.07.2026, 10.45 Uhr