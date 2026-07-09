NIEDERBAYERN. Moderne Kommunikations- und Informationstechnologien sind aus dem Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken. Sie bieten viele Vorteile und sind fest in den täglichen Ablauf integriert. Auch im Straßenverkehr unterstützen technische Assistenzsysteme – etwa Navigationsgeräte in Pkw – die Fahrzeugführer. Problematisch wird ihre Nutzung jedoch, wenn die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Fahraufgabe auf eine Nebenaufgabe wechselt. Schon kurzfristige Aufmerksamkeitsverluste wie der Blick auf das Smartphone können die Reaktionsfähigkeit erheblich vermindern und das Unfallrisiko deutlich steigern.
Innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat sich sowohl die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle als auch die Zahl der Verletzten annähernd verdoppelt haben. Dabei sind in den hier betrachteten Fällen ausschließlich solche Unfälle erfasst, bei denen die aufnehmenden Kolleginnen und Kollegen die Unfallursache „Ablenkung“ zweifelsfrei feststellen konnten.
Schwerpunktwochen der niederbayerischen Dienststellen
Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten, dass Ablenkung im Straßenverkehr eine zunehmend bedeutende Unfallursache ist. Deshalb wurde die Bekämpfung dieses Problems stärker in die Verkehrssicherheitsarbeit des Polizeipräsidiums Niederbayern aufgenommen. Im laufenden Jahr werden daher zwei niederbayernweite Schwerpunktwochen zum Thema „Ablenkung“ durchgeführt. Ziel ist es, die Kontroll- und Präventionsmaßnahmen in diesem Zeitraum verstärkt die Bekämpfung dieser Unfallursache auszurichten.
Am Montag, 13.07.2026, beginnt die erste Schwerpunktwoche, in der die niederbayerischen Dienststellen verstärkt sowohl mobile als auch stationäre Verkehrskontrollen durchführen. Eine weitere Schwerpunktwoche wird im Oktober stattfinden. Ein wichtiger Fokus der Kolleginnen und Kollegen ist dabei, die kontrollierten Verkehrsteilnehmer über die Schwerpunktwochen zu informieren und für die spezifischen Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Denn die Nutzung des Smartphones oder die Bedienung moderner verbauter Touchdisplays lenkt den Blick weg von der Fahrbahn. Der Fokus auf die Straße geht dabei komplett verloren. Sekunden der Unaufmerksamkeit, die das Unfallrisiko eklatant erhöhen.
Wie viele Meter man beim Blick auf das Smartphone bei welcher Geschwindigkeit sozusagen blind unterwegs ist, ist hier zu finden: Die Bayerische Polizei - Ablenkung
Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013
Veröffentlicht: 09.07.2026, 10.45 Uhr